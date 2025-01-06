77 şehirde dev operasyon! 1713 kişi yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son iki haftada 77 şehirde "Narkokapan-5" operasyonların gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1713 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
77 şehirde dev operasyon! 1713 kişi yakalandı
Yayınlanma:

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 77 şehirde "Narkokapan-5" operasyonları düzenlendi. İki haftadır devam eden operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

1713 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesinin koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya ve Adana başta olmak üzere 77 ilde "Narkokapan-5" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydeden Bakan Ali Yerlikaya, 1713 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Ali Yerlikaya, paylaşımında, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı’ndan Tanju Özcan’a tepki: “Ayrımcılık kabul edilemez”Adalet Bakanı’ndan Tanju Özcan’a tepki: “Ayrımcılık kabul edilemez”Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ali Yerlikaya operasyon uyuşturucu
Günün Manşetleri
Kırşehir'de katliam gibi kaza
77 şehirde dev operasyon
Muğla'da şiddetli deprem
Elektrik kesintisi saatler sürecek
Adalet Bakanı’ndan Tanju Özcan’a tepki
"Bilin ki, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor"
36 terörist etkisiz hâle getirildi
Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluğa 8 tutuklama
Her yer Gazze olur
Hacettepe Üniversitesi'nin kapattığı LGBT topluluğunu yeniden açtılar
Çok Okunanlar
Trabzon'da deprem oldu! Trabzon'da deprem oldu!
Muğla'da şiddetli deprem Muğla'da şiddetli deprem
77 şehirde dev operasyon 77 şehirde dev operasyon
Kuzguncuk’ta kaza yerine gelen polise korkunç çarpma Kuzguncuk’ta kaza yerine gelen polise korkunç çarpma
Van'da eğitime bir gün ara verildi Van'da eğitime bir gün ara verildi