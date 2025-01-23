78 insanın kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye ne kadar mesafedeydi?

Özellikle itfaiyenin olay yerine ulaşım süresi eleştiri konusu olurken, Anadolu Ajansı (AA) ekibi en yakın itfaiye istasyonundan otele olan mesafeyi ve ulaşım süresini test etti.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yangının meydana geldiği otele, navigasyon üzerinden en kısa güzergâh seçilerek, binek araç ile yapılan testte süre ve mesafe ölçümü gerçekleştirildi.

Düz yolda araç hızı 70 kilometreye sabitlenirken, kayak merkezine doğru ilerlerken yolun bazı bölümlerindeki engebeli ve virajlı yapılar nedeniyle hız zaman zaman 50 kilometreye düştü. Kış koşullarının etkili olduğu bölgede, kaygan zemin de ulaşım süresini olumsuz etkiledi.

Test sonuçları:

Mesafe: 42 kilometre

Ulaşım süresi: Yaklaşık 49 dakika

Yapılan inceleme, hazırlık süreci de göz önüne alındığında, Kartalkaya Kayak Merkezi’ne olası bir acil durumda müdahalenin yaklaşık 1 saati bulabileceğini ortaya koydu. Bu durum, yangına zamanında müdahale edilememesi nedeniyle yaşanan can kayıpları bağlamında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.