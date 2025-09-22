78 kişi hayatını kaybetmişti: Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda görülen davanın 2’nci duruşmasına 19’u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Davaya birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için sanıklar savunmalarını yaptı. Birçok sanık, celse arasında gelen belgelere ve birleşen iddianameye ilişkin olarak daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

“7 AYDIR TUTUKLUYUM, SUÇUM NEDİR BİLMİYORUM”

Eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü sanık Mehmet Özel, “Özel İdarenin yetkisi belge bazındadır. Grand Kartal Otel’in bulunduğu bölgede yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundadır. Söz konusu otelin girişinde herkesin görebileceği yerde 'Bu otel Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir' yazısı bulunmaktadır. 7 aydır tutukluyum, suçum nedir bilmiyorum” dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri sanık Sırrı Köstereli ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini aktardı.

Sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, “İlk mahkeme sürecinde yaptığım savunmalara aynen iştirak ediyorum. Tekrara düşmeden birkaç ekleme yapmak istiyorum. Başvuru dilekçesini görmedim ve görmediğim bu evrakları halkla ilişkiler ve denetleme bölümüne iletmiştim. Ben evrakları görmedim. Çünkü ben rapor aşamasında ekrana geldiğinde görürüm. Bana bağlı 5 tane müdürlüğü yöneten idareciyim. 70 metrekare kafe konusunda denetim yapılmış, rapor tutulmuş, olumlu rapor oluşturulmuştur. Ben denetim formunu görmedim, görmem de imkânsızdır. Bilmediğim, görmediğim, eğitimini almadığım, görevlerim arasında olmayan bir konu hakkında suçlanamam” diye konuştu.

“RAPOR OLUŞMADIĞI İÇİN MÜDÜRÜME BİLDİRME ZORUNLULUĞUM YOKTUR”

Sanık itfaiye eri İrfan Acar, “Eksikler belirtilmiş ve otel yönetimine bildirilmiştir. Bu işin yapılmasından sorumlu olan otel yönetimidir ve bu mevzuatta bildirilmiştir. Bildirim yapılması zorunlu değildir ve rapor oluşmamıştır. Bu nedenle rapor oluşmadığı için müdürüme bildirme zorunluluğum yoktur. HTS kayıtlarında da kafeye denetlemeye gittiğim bellidir ve sadece tarihle ilgili kafa karışıklığı oluşmuştur. Tarafıma suç yüklenmesini kabul etmiyorum. Rüşvet iddiası ortaya atıldı, hesap numaralarımdan böyle bir durum olmadığı anlaşılıyor” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık teknik personel şefi Tahsin Pekcan savunma yapacağı sırada müşteki avukatları, 30 Temmuz’da otelin genel müdürü Emir Aras’ın evinde yapılan aramaya Pekcan’ın avukatının katıldığını hatırlatarak çıkar çatışması ihtimali bulunduğunu ileri sürdü. Pekcan’ın avukatı aramaya fiilen katılmadığını, yalnızca kapı önünde imza attığını savundu. Mahkeme heyeti bu esnada ara verirken bazı müştekiler, sanıklara ve avukatlara tepki göstererek “Hepiniz katilsiniz” diye bağırdı. Ara kararda, menfaat çatışması ihtimaline karşı sanık Pekcan’a yeni bir avukat atanmasına karar verildi.

Sanık Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz, olay günü telefon görüşmeleriyle ilgili soruya, “Emir Bey'i aradım ama karşıdan bir cevap alamadım. Kimseyle görüşmedim, zaten görüşmelerim kayıt altında. Resepsiyona gelene kadar kimseyle konuşmadım” sözleriyle yanıt verdi.

“BENİM YETKİM NEDİR, NEDEN BURADAYIM BİLMİYORUM”

Sanık Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, “Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Hiçbir mevzuatta bana verilmiş bir yetki yok. Bununla ilgili her şeyi açıkça söylediğimi düşünüyorum. Yönetmelikte bir açık olduğunda bakanlığa soru sorarız. Bana, vereceğim ruhsata kadar bakanlık engel koyabiliyorken benim yetkim nedir, ben neden buradayım bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak menfaat çatışması ihtimaline karşı başka avukat atanan teknik personel şefi Tahsin Pekcan, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına kadar erteledi.