78 kişi hayatını kaybetmişti: Grand Kartal Otel yangını davasında istinaf kararını açıkladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen, 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada yeni bir hukuki aşamaya geçildi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 32 sanık hakkında verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarına yapılan itirazları inceledi. Daire, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile müşteki ve sanık avukatlarının itirazlarını değerlendirerek yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu ve tüm istinaf başvurularını esastan reddetti.

22 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

İstinaf mahkemesi, davada yargılanan ve aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 22 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Adli kontrol tedbiri altında bulunan sertifikasyon şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, teknik personel Bayram Ütkü, iş güvenliği uzmanı Kübra Demir ve mutfak personeli Reşat Bölük hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararlarının da sürmesi kararlaştırıldı.

3 SANIK İÇİN EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Mahkemenin kararında bazı adli kontrol tedbirlerinde değişikliğe gidildi. Sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ve resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin için daha önce uygulanan konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılarak, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Yerel mahkeme tarafından beraat ettirilen mutfak personelleri Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'ın kararları da hukuka uygun bulundu. Dava dosyası, nihai kararın verilmesi için Yargıtay'a temyiz incelemesine gönderilecek.

34 ÇOCUK İÇİN 34 MÜEBBET

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ekim 2025 tarihindeki karar duruşmasında 11 sanık hakkında ağır cezalar tesis etmişti. Otelin sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, yangında ölen 34 çocuğa karşı işlenen "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aynı 11 sanık, yaşamını yitiren 44 yetişkin için "olası kastla öldürme" suçundan 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası aldı. Mahkeme, bu sanıklar hakkında "olası kastla birden fazla kişiyle nitelikli mala zarar verme" suçundan da 3 yıl 12'şer ay hapis cezasına hükmetti. Sanıklara yaralama eylemlerinden dolayı da çok sayıda suçtan ceza verildi. Mahkeme tutanaklarında bu suçlar; "olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla kadına karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" ve "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına (kız çocuk) karşı basit yaralama" olarak sıralandı.

Yaralama suçları toplamında Halit Ergül, Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz ve Ahmet Demir 41 yıl 721 ay 600'er gün hapis cezası aldı. Kadir Özdemir, Sedat Gülener ve Kenan Coşkun toplam 41 yıl 708 ay 590'ar gün, İrfan Acar ise 41 yıl 679 ay 560 gün hapis cezasına mahkum edildi.

BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA YAĞDI

Dosya kapsamında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'a 22 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile iş güvenliği uzmanı Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası aldı. Mutfak personeli Reşat Bölük, teknik personel şefi Tahsin Pekcan, teknik personel Hüseyin Özer, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, Mudurnu Enerji yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel ve görevdeki müdür Yeliz Erdoğan 21'er yıl, teknik personel Bayram Ütkü ise 18 yıl hapse mahkum edildi.

Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası alırken, Faysal Yaver, Enver Öztürk ve Ece Kayacan beraat eden isimler oldu. Mahkeme heyeti sanıklara verilen cezalarda hiçbir "takdir indirimi" uygulamadı. Kararın verildiği duruşmada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde hüküm kurulurken, İbrahim Polat ve İsmail Karagöz tutuklanmış, Doğan Aydın hakkında "konutu terk etmeme" tedbiri uygulanmış ve diğer adli kontrollerin devamına karar verilmişti.