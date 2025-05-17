78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında istenen cezalar belli oldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında istenen cezalar belli oldu
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İddianamede, 13 sanık hakkında 19 yıl 8’er aya, 19 sanık hakkında ise 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlamasıyla yargılanacak.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

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