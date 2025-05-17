78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında istenen cezalar belli oldu

İddianamede, 13 sanık hakkında 19 yıl 8’er aya, 19 sanık hakkında ise 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlamasıyla yargılanacak.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.