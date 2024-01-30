79 adet F-16 kiti TUSAŞ'ta üretilebilir

ABD'den alınacak 79 adet F-16 modernizasyon kiti ile 40 adet F-16'nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de yapılması gündemde.

ABD Başkanı Joe Biden, F-16'ların satışı konusunda ABD Kongresi'ne resmi bildirimde bulundu. Anlaşma kapsamında 40 adet F-16, 79 adet F-16 modernizasyon kiti, 48 adet jet motoru, 149 adet radar ve 3bin 846 adet füze Türkiye'ye teslim edilecek.

Ancak süreç başlasa bile teçhizatın Türk Ordusunun envanterine girmesi uzun sürecek. Çünkü F-16'ların üretim ve modernizasyonunu yapan Lockheed Martin tesislerinde farklı ülkeler için 100'den fazla uçak sırada ve tesiste ayda yalnızca 4 uçak yapılabiliyor. Bu nedenle Türkiye'ye ilk teslimatlar en erken 4 yıl içinde yapılabilecek.

Geçimeyi önlemek için yeni bir formül devreye alındı. 79 adet F-16 blok 70 savaş uçağı kitinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de üretilebileiceği değerlendirildi.

Öte yandan Türkiye için üretilecek F16'lar için TUSAŞ ile Lockheed Martin firmalarının işbirliği yapması ve uçakların bir bölümünün montajının Türkiye'de yapılması da seçenekler arasında.