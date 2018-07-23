Hatay’ın anavatana katılmasının 79’uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 79 metre uzunluğundaki künefe, vatandaşlara dağıtıldı.

79 yıl önce bugün Hatay, anavatana katıldı. Bu özel gün kardeşliğin ve birliğin şehrinde, törenlerle kutlandı.



Kent protokolü törende eksiksiz yerini aldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla tören başladı.



Gürcistan Halk Dansları Topluluğu burada gösteri sundu.



Antakya Şehitliği'nde de tören yapıldı. Şehitlik ziyaret edildi. Karanfiller bırakıldı. Vali Erdal Ata, şeref defterini imzaladı.



UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen kentte, geleneksel künefeli kutlama da yapıldı.



Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 79 metre uzunluğundaki künefe, yurttaşlara dağıtıldı. Başkan Lütfü Savaş, neden 79 metre sorusunu yanıtladı?



Usta Mustafa Yılmaz, künefeyi nasıl hazırladıklarını anlattı.



Dev künefe çok kısa sürede yurttaşlarca tüketildi.





