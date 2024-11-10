7’den 70’e saygı duruşu: 10 Kasım’da Dolmabahçe’ye akın ettiler

Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yıldönümünde Beşiktaş'ta anıldı. İstanbullular yoğun yağmura aldırış etmeyeerek Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Barış Dikmen Barış Dikmen
7’den 70’e saygı duruşu: 10 Kasım’da Dolmabahçe’ye akın ettiler
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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım'da, vatandaşlar Dolmabahçe Sarayına akın etti.

Vatandaşlar, yağmura aldırış etmeksizin Dolmabahçe Sarayı’na girebilmek için uzun süre bekledi. Duygularını dile getiren bir katılımcı, “İlkokulda şiirlerini okuduğumuz saat 9’u 5 geçe, Atam Dolmabahçe’deydi. Şimdi biz de buradayız, Atamızın yanında. İlk defa geldim; çok farklı, gurur verici bir ortam” şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş, “Üzgünüz, mutluyuz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için huzurluyuz. kendimizi şanslı hissediyoruz. bundan sonra gelecek nesillere atalarımız bize bu sevgiyi bu saygıyı bu özlemi bıraktılar. Bizde gelecek nesillere bu sevgiyi bırakmak için bu yağmur altında şurada on binlerce insan buradayız. " ifadelerini kullandı.

7’den 70’e herkes ellerinde Türk bayraklarıyla Dolmabahçe Sarayı önüne akın etti. Saat 09.05’te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Bir vatandaş, “En başta bugün bizim matem günümüz. Atamızı kaybettik. Onun izinde, gösterdiği hedefe yürümeye devam edeceğiz” derken bir çocuk, “Bize bu vatanı kurduğu için çok teşekkür ediyorum. ‘Ya istiklal ya ölüm’ sözünü vermişti. Onu çok seviyorum ve izinde olacağım” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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