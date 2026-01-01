7'den 70'e Türkiye Gazze için tek yürek: Filistin için Galata Köprüsü’ne yürüyüş başladı

İstanbul'da Milli İrade Platformu'nun çağrısı üzerine binlerce vatandaş, yeni yılın ilk gününde Gazze için bir araya geldi.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu öncülüğünde, 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla organize edilen etkinlik kapsamında on binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu. "Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen miting için vatandaşlar, sabah namazının ardından kortejler halinde yürüyüşe geçti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüşe devlet erkanından yoğun katılım sağlandı. Etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Ulaştırma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yer aldı. Ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, milletvekilleri ve belediye başkanları da Karaköy Arap Camisi'nde kılınan namazın ardından vatandaşlarla birlikte Galata Köprüsü'ne yürüdü.

TARİHİ CAMİLERDEN İNSAN SELİ AKTI

Toplanma noktalarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Süleymaniye Camisi, sabah namazında doldu taştı. Namazın ardından meydanlara çıkan kalabalık, soğuk havaya rağmen Sultanahmet Meydanı üzerinden Galata Köprüsü'ne yöneldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Gazze'ye destek amacıyla kefiye taktı. Kalabalık sık sık tekbir getirerek, "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Yaşasın küresel intifada" ve "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Ayrıca kortejde "Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankartlar taşındı.

“YENİ YILA FİLİSTİN İÇİN DUA EDEREK BAŞLADIK”

Yürüyüş sırasında açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yeni yıla dua ile başlamanın önemine değindi. Erdoğan şunları söyledi: "Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Öbür taraftan da '2026 yılı bütün milletimiz için, Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin' diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla, ortak müştereklerimizin ne denli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Onun için de çok mutluyuz. İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder."

"SİYONİZMİN BİTECEĞİ YIL OLACAK"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise Galata Köprüsü'ndeki kalabalığı "vicdan seli" olarak nitelendirdi. Ceylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in zulmünün, zalimlerin bu vicdan selinin önünde durması mümkün değil. 2026, Allah'ın izniyle dünyanın en büyük kanser hücresi olan siyonizmin biteceği yıl olacak. Buna inanıyoruz. Gazze'deki mazlumların ahı artık arşı aştı. Zulüm her yana yayıldı ve tüm dünya insanları, vicdan sahipleri ayağa kalktılar. Bugün sadece Türkiye'de, İstanbul'da yüz binler Galata'ya akıyorlar ama dünyanın dört bir yanında yeniden hareketlilik başlayacaktır ve 2026 Allah'ın izniyle adalet ve merhamet temelli bir dünyanın kurulduğu yepyeni bir yıl olacak bizler için."

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yürüyüş nedeniyle Galata Köprüsü ve bağlantılı cadde ile sokaklar trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, ulaşım İstanbul'un çeşitli ilçelerinden kaldırılan ring araçlarıyla sağlandı. Polis ekipleri köprü ve cami çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve katılımcılar arama noktalarından geçirilerek alana alındı. Yardım kuruluşları ise vatandaşlara simit, çay ve çorba ikramında bulundu.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Etkinlikte, Gazze'deki son durum da gündeme geldi. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 48 saatte Gazze Şeridi'nde 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı ve enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ateşkesin başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 418'e, yaralı sayısı bin 152'ye yükseldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 71 bin 269, yaralı sayısı ise 171 bin 232 olarak kaydedildi.