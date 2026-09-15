8 ayda 684 firari Türkiye'ye getirildi! Bakan Çiftçi: "Peşlerini asla bırakmayacağız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amasya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, kısa süre önce gerçekleştirdiği Gürcistan ziyaretinde suçluların iadesine yönelik yürüttüğü temasları hatırlatarak açıklamalarda bulundu.

GÜRCİSTAN BU YIL 438 KİŞİYİ İADE ETTİ

Çiftçi, Gürcistan'ın bu yıl içerisinde kırmızı bültenle arananlar arasından 438 kişiyi Türkiye'ye iade ettiğini belirtti. Bakan, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Gürcistan bu sene içerisinde bize kırmızı bültenle aradığımız 438 kişiyi iade etti. Şimdiye kadar 866 kişiyi iade etmişken bu yılın içerisinde 438 kişiyi iade etmeleri bizim açımızdan önemli bir rakam. Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurtdışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurtdışında da takip ediyoruz. Yurtdışında da yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da organize suç örgütlerinin üyelerinin ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerimi devam ettireceğim."

8 AYDA 684 KİŞİ İADE EDİLDİ

Suçluların peşini asla bırakmayacaklarını vurgulayan Çiftçi, bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan 684 kişinin ülkeye iade edilmesini sağladıklarını aktardı. Bakan Çiftçi, "Bu sene 8 aylık dönemde Türkiye'de suç işleyip de yurtdışına kaçan 684 kişinin ülkemize iade edilmesini sağladık. Bu 684 kişinin 167'si organize suç örgütü lideri veya üyesiydi" dedi.

SİBER DEVRİYELERLE 184 BİN SUÇ UNSURU TESPİT EDİLDİ

Bu yıl gerçekleştirilen siber devriyeler sonucunda 184 bin suç unsurunun belirlendiğine dikkat çeken Çiftçi, kolluk kuvvetlerinin dijital alandaki çalışmalarına da değindi. Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz hem sokakta hem de siber alemde devriye atıyoruz. Yeşil vatan, mavi vatan, gök vatan diyoruz. Siber vatanda da huzuru ve asayişi sağlamakta görevli bir teşkilat olarak buradaki çalışmalarımızı da 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyoruz. Attığımız devriyeler neticesinde 40 bin web sayfasını kapattık. 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik. 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesini kapattık. Her ne kadar suçlar siber alemde işlense de bunların mağduru gerçek insanlar."

OKULLARIN AÇILDIĞI GÜN 3 BİN 500 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Okulların açıldığı ilk gün organize suç örgütlerine yönelik yurt genelinde operasyon düzenlendiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, bir önceki sabaha karşı 48 noktada eş zamanlı yürütülen operasyonlarda bin 8 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bu operasyonların özellikle siber dünyada ilan veren, eleman devşirmeye çalışan ve tehdit eden suç örgütlerine yönelik gerçekleştirildiğini aktardı.

Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre organize suç örgütlerine yönelik ayrı bir operasyonda ise 2 bin 477 kişi daha gözaltına alındı. Böylece neredeyse bir gün içerisinde toplam 3 bin 500 kişiye yönelik işlem yapılmış oldu. Konuya ilişkin Çiftçi, "Bu hem okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelikti hem de organize suç örgütlerini çökertmeye yönelik olarak Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü operasyonların neticesiydi. Bundan sonra da operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarının ardından Bakan Çiftçi, Amasya Valiliğine ve AK Parti Amasya İl Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.