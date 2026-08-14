8 gün sonra ölü bulunmuştu: Elif Kumal’ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar

Ne yaptı, nasıl bir heyecana kapıldı da bu şekilde bu kadar yüksek veriler, kalp krizi geçirecek seviyeye yükseldi? Verileri bir saatten sonra zaten sürekli yüksek seyretmiş. Biz Elif'in de aynı şekilde bu verilerini istiyoruz. Kalbin ne zaman durmuş? Biz bunları görmek istiyoruz ve hakkımız. Kaybımız bizim kaybımız. Hiçbir şüpheye yer vermek istemiyoruz. Biz bunun cinayet olduğunu düşünüyoruz ama intihar ya da kaza olduğunu düşünmüyoruz. Elif dikkatli araç kullanan bir kişi. Biz daha detaylı, daha bilirkişi raporlarıyla bunun hazırlanmasını, bilirkişilerin bu dosyaları incelemesini istiyoruz. Dosyamızın daha hızlı bir süreçte incelenmesini istiyoruz. Davamızda "Kovuşturmaya yer olmadığı" kararıyla dosyamız kapatılmak istendi. Ama tabii biz itiraz süreçlerimizi, tüm haklarımızı kullanıyoruz. İtirazımızı gerçekleştirdik. Yardım talep ediyoruz biz her kuruluştan, herkesten. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Dosyamızın kapanmasını istemiyoruz. Daha detaylı incelenmesini istiyoruz" dedi.

Tüm bu detayları ve çelişkileri bir araya getiren Kumal ailesi, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararının kaldırılmasını, soruşturmanın genişletilmesini ve olaydaki kasten öldürme ihtimalinin ilgili makamlarca yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.