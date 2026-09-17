8 ilde 9 suç örgütüne şafak darbesi! 76 şüpheli yakalandı

Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van merkezli yürütülen eş zamanlı baskınlarda 9 ayrı suç şebekesi çökertildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen hesaplarında toplam 3 milyar 230 milyon TL'lik şüpheli işlem trafiği saptanan 76 örgüt üyesi gözaltına alındı.

8 İLDE 9 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ: SİLAH, UYUŞTURUCU VE DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİ

Jandarma KOM Başkanlığı ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucu şebekelerin faaliyet alanları il il deşifre edildi:

Ağrı ve Samsun: Yasa dışı yollarla temin edilen silah ve mühimmatların kaçakçılığını ve ticaretini yürüten şebekeler çökertildi.

Kırklareli ve Çanakkale: Organize bir ağ kurarak uyuşturucu madde imalatı ve sokak satışı yapan gruplar kıskıvrak yakalandı.

Aydın: Düzensiz göç rotaları üzerinden organize göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini sevk ve idare eden şüpheliler hedef alındı.

Van, Sivas ve Manisa: Geliştirdikleri sahte yöntemler, dijital tuzaklar ve manipülasyonlarla çok sayıda vatandaşı mağdur eden nitelikli dolandırıcılık çeteleri etkisiz hale getirildi.

MASAK İNCELEMESİ ELE VERDİ: 3,2 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Operasyonun mali boyutunda MASAK uzmanlarının hazırladığı raporlar kritik rol oynadı:

Şüphelilerin banka hareketleri, kripto cüzdan transferleri ve şirket hesapları tek tek geriye dönük tarandı.

Suç örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği ve finansman ağında döndürdüğü nakit hacminin 3 milyar 230 milyon TL seviyesinde olduğu kesinleşti.

Mal varlıklarına ve suçtan elde edilen gelirlere el konulması amacıyla adli süreç başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARARLILIK MESAJI

Bakanlığın resmi kanallarından operasyona ilişkin paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, KOM Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."