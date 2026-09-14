8 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! MASAK raporu dudak uçuklattı: 17,7 milyar liralık para trafiği

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 8 il merkezli düzenlenen koordineli baskınlarda, organize şekilde yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık eden 177 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MASAK’ın derinleştirdiği mali analizlerde, şebeke üyelerinin hesapları üzerinden toplam 17 milyar 750 milyon liralık devasa bir para hacminin döndürüldüğü saptandı.

MASAK MALİ ÇARKI DEŞİFRE ETTİ: 17,7 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ

Operasyonun finansal boyutuna ilişkin MASAK ve siber uzmanların tespitleri dikkat çekici boyutlara ulaştı:

Sisteme Kara Para Enjeksiyonu: Şüphelilerin kurdukları paravan internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, toplanan bahis paralarının izini kaybettirmek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını ve kripto varlık cüzdanlarını aracı olarak kullandıkları belirlendi.

17,7 Milyar Liralık Trafik: MASAK raporlarıyla, şüphelilerin şahsi ve şirket hesapları üzerinden 17 milyar 750 milyon liralık kaynağı belirsiz para transferi gerçekleştirildiği ve suç gelirlerinin finansal sisteme sokularak aklandığı belgelendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI JANDARMA BASKINI

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesindeki operasyonun saha detayları şöyle:

Adıyaman, Çorum, Konya, Manisa, Muş, Muğla, Siirt ve Tekirdağ merkezli yürütülen operasyonlarda önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı girildi.

Yasa dışı bahis ağının yönetiminde, teknik altyapısında ve mali transferlerinde rol alan 177 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda şebekenin dijital para transferlerini ve bahis panellerini yönettiği çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, taşınabilir bellek ve dijital materyale el konuldu.