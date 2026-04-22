8 ilde eşzamanlı karaborsa bilet operasyonu

İstanbul'da 2 Kasım 2025 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Passolig sistemine erişimi engelleyerek biletleri toplu halde kendi hesaplarına aktaran 15 kişilik karaborsa şebekesi, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüphelilerin dijital sistemleri kilitleyerek ele geçirdikleri biletleri taraftarlara fahiş fiyatlarla sattıkları tespit edildi.

SİSTEMİ KİLİTLEYİP BİNLERCE BİLETİ HESAPLARINA AKTARDILAR

Soruşturma, söz konusu derbi öncesinde taraftarların bilet alamaması şikayetleri üzerine başlatıldı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik analizler sonucunda şebekenin yöntemi deşifre edildi. İncelemelere göre, şüpheliler bin 900 biletin satışa çıktığı saniyelerde Passolig sistemine diğer kullanıcıların erişimini engelledi. Bu kilitlenme esnasında şahıslar, satışa sunulan biletlerin yaklaşık bin 300'ünü toplu halde kendi hesaplarına geçirdi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı hesap incelemelerinde, şüpheliler arasındaki yoğun para trafiği mercek altına alındı. Banka işlemlerinin açıklama kısımlarında yer alan "Bilet", "Devir", "FB" ve "BJK" şeklindeki notlar, suç delili olarak soruşturma dosyasına girdi. Şebeke üyelerinin, sistemden çektikleri biletleri stadyum çevresinde elden ve çeşitli dijital platformlar üzerinden değerinin çok üzerinde fiyatlarla sattığı belirlendi.

BASKINLARDA NAKİT PARA VE KAÇAK FORMALAR ÇIKTI

Elde edilen tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basan emniyet güçleri, 8 farklı ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adreslerde ayrıca karaborsa satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ile satışa hazır halde istiflenmiş çok sayıda futbol takımı forması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı. Şahıslar için "Bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "Değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Öte yandan şüphelilere, 6222 sayılı kanun kapsamında 1 yıl süreyle spor müsabakalarından men cezası verildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri süren 15 kişinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.