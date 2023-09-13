8 ilde FETÖ operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

8 ilde FETÖ operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındı
Son Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma düzenledi.

Düzenlenen soruşturmada, 11 şüphelinin FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefonlardan diğer üyelerle görüştükleri belirlendi. Haklarında itirafçı beyanı olan söz konusu 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI 3 KİŞİ ARANIYOR

Bu kapsamda halen görevde olan 1 astsubay, meslekten ihraç edilen 6 askeri personel, 1 öğretmen ile 3 kapatılan askeri okul öğrencisinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'da Çayözü Çayı kirli akıyor! Köy sakinleri çözüm bekliyorKastamonu'da Çayözü Çayı kirli akıyor! Köy sakinleri çözüm bekliyorYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # fetö # istanbul
Çok Okunanlar
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Kırmızı ateş karınca popülasyonu Avrupa'yı saracak!
Kırmızı ateş karınca popülasyonu Avrupa'yı saracak!
Meteoroloji uyardı: Doğu'ya kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor!
Meteoroloji uyardı: Doğu'ya kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor!
Akaryakıta bir zam daha geldi!
Akaryakıta bir zam daha geldi!
13 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
13 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar 🔥 Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Kol Kola! Sezgin Tanrıkulu Perde Arkasını Ortaya Çıktı! | Ulusal Kanal 🔥 Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Kol Kola! Sezgin Tanrıkulu Perde Arkasını Ortaya Çıktı! | Ulusal Kanal Premier Lig tarihinin en pahalı transferleri! Premier Lig tarihinin en pahalı transferleri!