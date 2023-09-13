8 ilde FETÖ operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma düzenledi.

Düzenlenen soruşturmada, 11 şüphelinin FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefonlardan diğer üyelerle görüştükleri belirlendi. Haklarında itirafçı beyanı olan söz konusu 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI 3 KİŞİ ARANIYOR

Bu kapsamda halen görevde olan 1 astsubay, meslekten ihraç edilen 6 askeri personel, 1 öğretmen ile 3 kapatılan askeri okul öğrencisinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.