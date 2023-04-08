8 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları

8 Nisan 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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8 Nisan 2023 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Nisan 2023 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1369 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar
1370 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar
1371 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Millî Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik