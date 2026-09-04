8 saat havada kaldılar, 230 ton su bıraktılar! Rus uçaklarının Türkiye’deki yangın mesaisi

Rusya Büyükelçiliği, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan Be-200ChS uçaklarına ve mürettebatına dikkat çekti. 1 Temmuz-15 Ağustos arasında toplam 28 sorti gerçekleştiren uçaklardan biri, 29 Temmuz'da İzmir'de 8 saat havada kalarak 230 ton su bıraktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
8 saat havada kaldılar, 230 ton su bıraktılar! Rus uçaklarının Türkiye’deki yangın mesaisi
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Rusya Büyükelçiliği, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan Rus Be-200ChS uçaklarına ve yangınlarla mücadelede çoğu zaman havada saatler geçiren mürettebatlarına dikkat çekti.

8 saat havada kaldılar, 230 ton su bıraktılar! Rus uçaklarının Türkiye’deki yangın mesaisi - Resim : 1

46 GÜNDE 28 SORTİ, İZMİR'DE 8 SAATLİK UÇUŞ

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında Rus Be-200ChS uçakları, günde ortalama iki kalkış olmak üzere toplam 28 sorti gerçekleştirdi. Ancak yangın riskinin artmasıyla birlikte imkânları zorlayarak çalışmak gerekti. 29 Temmuz'da İzmir ilinde mürettebatın 3 uçuş yaparak 230 ton su bıraktığı ve havada 8 saat geçirdiği gün de bunlardan biri oldu.

Açıklamada, amfibi uçakların operasyonlarında yangın söndürme görevlerini icra etmek ve hava aracını daimî üslerinden uzakta uçuşa hazırlamak üzere eğitim almış deneyimli Rus uçuş ve teknik personelinin görev yaptığı belirtildi. Kalkış emrinin gelmesinden taksi başlangıcına kadar mürettebatın hazırlığının azamî 45 dakika sürdüğü aktarılırken, her uçuşta uzmanlara yer hizmetleri ve diğer hava araçlarıyla koordinasyonu sağlayan 2 Türk temsilcinin de eşlik ettiği kaydedildi.

8 saat havada kaldılar, 230 ton su bıraktılar! Rus uçaklarının Türkiye’deki yangın mesaisi - Resim : 2

15-20 SANİYEDE 10 TON SU ALABİLİYOR

Yangın söndürme suyunun ikmalinin, Türkiye'de bol miktarda bulunan göllerden ve körfezlerdeki deniz sahalarından yapıldığı belirtilen açıklamada, yakıt doluluğu ve kalan yakıt miktarına bağlı olarak Be-200ChS'nin hareketli ikmal esnasında 15-20 saniye içinde 9-10 ton su alabildiği ifade edildi. Azami kapasitenin ise 12 ton olduğu, ayrıca su tanklarına yangın söndürme verimini artıran köpük yapıcı madde ilave edildiği aktarıldı.

8 saat havada kaldılar, 230 ton su bıraktılar! Rus uçaklarının Türkiye’deki yangın mesaisi - Resim : 3

Be-200ChS ekibinin görev uçuşları sırasında, su alımı esnasında büyük dalgalara yol açan sert rüzgârlar, yoğun duman kaynaklı görüş kısıtlılığı, türbülans ve yangın merkezlerindeki aşırı yüksek sıcaklıklar gibi çeşitli zorluklarla aralıksız mücadele ettiği belirtildi. Açıklamada, bu koşullar altında uçuş ekibinden, uçuşun başından sonuna kadar karar alma süreçlerinde soğukkanlılık, ustalık ve havacılık tekniğini kurallara uygun şekilde kullanma becerisi beklendiği vurgulandı.

8 saat havada kaldılar, 230 ton su bıraktılar! Rus uçaklarının Türkiye’deki yangın mesaisi - Resim : 4

İSTANBUL'DAN MUĞLA'YA 5 İLDE DESTEK

Tüm güçlüklere rağmen kurtarma ekiplerinin yüksek bir profesyonellik ve etkinlik sergileyerek İstanbul, İzmir, Balıkesir, Dalaman ve Muğla illerindeki orman yangınlarıyla mücadelede Türk dostlarının yardımına defalarca yetiştiği ve bunu sürdüreceği belirtildi.

8 saat havada kaldılar, 230 ton su bıraktılar! Rus uçaklarının Türkiye’deki yangın mesaisi - Resim : 5

Açıklamada son olarak, Türkiye'nin talebine karşılık olarak ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Haziran tarihli talimatı doğrultusunda Be-200ChS uçaklarının Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme nöbetini sürdürdüğü hatırlatıldı.

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