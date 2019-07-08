8 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri... MAK Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan flaş mahkum tahliyesi ve ceza infaz yasası açıklaması

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Ceza İnfaz Yasası basta olmak üzere ceza hukukunun uygulama alanlarında yapılacak düzenleme 80.000 mahkumun tahliyesi yanında; duruşmaları yerel mahkeme, istinaf ve yargıtayda devam eden yaklaşık 300.000 dosyaya etki eder." ifadelerini kullandı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, ceza hukukunun uygulama alanlarında yapılacak düzenlemeye dair açıklama yaptı.



Kulat, düzenlemenin 800 bin mahkumun tahliyesi yanında nelere etki edeceğini belirtti.



Mehmet Ali Kulat, şunları aktardı:



"Ceza İnfaz Yasası basta olmak üzere ceza hukukunun uygulama alanlarında yapılacak düzenleme 80.000 mahkumun tahliyesi yanında; duruşmaları yerel mahkeme, istinaf ve yargıtayda devam eden yaklaşık 300.000 dosyaya etki eder



Bu süreç psiko sosyal anlamda da adli yargıya etki edecek."



ulusal.com.tr



