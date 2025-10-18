8 ünlüde uyuşturucu tespit edilmişti! Süreç nasıl işleyecek? Sabıkaları silinebilecek mi?

İstanbul’da şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapılan 19 kişi ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilmişti.

İfadeleri alınan ünlü isimler daha sonra Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan, saç ve idrar testinden geçti.

8 ÜNLÜNÜN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre, Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

VÜCUDUNDA İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLENLER

Vücudunda ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safterolarak açıklandı. Derici, Altun ve Sali’nin kullandığı ilaçların yeşil reçete ile alındığı belirtildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 8 ünlü, savcılığa ifade verecek. Soruşturma kapsamında bu kişiler hakkında kamu davası açılması ertelenebilecek.

Dosyaların Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne gönderileceği, 1 yıl boyunca – gerek görülürse 2 yıla kadar – her 6 ayda bir test uygulanacağı öğrenildi. Denetim süresi sonunda şartların sağlanması halinde sabıkalarının silinebileceği ifade edildi.

KAYNAK