8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı açıldı! İşte o gelişmenin ayrıntıları

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı açıldı! İşte o gelişmenin ayrıntıları
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı açıldı! İşte o gelişmenin ayrıntıları - Resim : 1

Aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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