8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı açıldı! İşte o gelişmenin ayrıntıları
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı