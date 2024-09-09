8 yaşındaki Narin'in cenazesi defnedildi: Soruşturma devam ediyor

21 Ağustos'ta kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan Narin Güran için Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Batı Karakoç mahallesindeki camide cenaze namazı kılındı. Narin Güran’ın naaşı köyünde toprağa verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
8 yaşındaki Narin'in cenazesi defnedildi: Soruşturma devam ediyor
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 Otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edilen Narin Güran’ın cenazesi, komşu köydeki camiye götürüldü. Cenaze namazı sonrası Narin’in naaşı Tavşantepe Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın Geçmişi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları sonucu, küçük kızın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında, bir çuval içinde taşlarla gizlenmiş halde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve Narin'in amcası S.G., 2 Eylül’de tutuklandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın cesedinin sabah saat 08.45’te çuval içinde dere kenarında bulunduğunu açıkladı. Zorluoğlu, “İlk bulgulara göre Narin Güran’ın öldürülüp çuval içine konularak dere kenarına getirildiği, üzerinin taş ve ağaç dalları ile gizlendiği tespit edilmiştir” dedi.

Soruşturma kapsamında Narin’in ailesinden ve yakın çevresinden 24 kişi gözaltına alındı.

Bakan Tunç’un Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Tunç, “Kesin ölüm nedeninin tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda sabah 10.30’da başlayan otopsi işlemi, akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır” dedi. Alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemelerin yapılacağını söyleyen Bakan Tunç, “Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, delillere dayalı olarak bir kişi daha gözaltına alınmış ve gözaltı sayısı 24’e yükselmiştir. Bu acı olayın tüm ayrıntıları kararlılıkla araştırılmakta ve sorumlular adalet önüne çıkarılacaktır” ifadelerini kullandı.

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