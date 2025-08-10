8 yıl geçti… Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik unutulmadı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında isimleri yaşatılan iki kahraman, anılarıyla hafızalarda yerini koruyor.

GENÇ YAŞTA TÜRKİYE’NİN YÜREĞİNE DOKUNDU

1 Ocak 2002’de Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka’nın Köprüyanı Mahallesi’nde büyüdü. Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu’nun ardından Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenimine devam eden Eren, babasının vefatı sonrası okuldan kalan zamanlarında ailesine destek olmak için köyünde ve yaylalarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalıştı. Annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklara göğüs geren Eren, Trabzonspor sevgisiyle tanınıyordu.

O gün, Maçka kırsalındaki evlerinin yakınında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren Bülbül, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde şehit oldu. Cenazesi, 12 Ağustos 2017’de Maçka Merkez Camisi’nde düzenlenen törenin ardından, evlerinin yakınındaki aile mezarlığında babasının yanına defnedildi.

Şehadetiyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Eren Bülbül, sosyal medyadaki “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımı ve köyünde odun taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazındı. Adı; gençlik merkezi, okul, cami, kütüphane, tünel, hatıra ormanı, THY’nin “Maçka” isimli uçağı, Somali’deki “Eren Bülbül Yetimhanesi” ve Bayraktar TB2 SİHA’lardan birinde yaşatılıyor. Ayrıca Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin adı “Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi” olarak değiştirildi, ilçedeki camiye ve bir tünele ismi verildi. Bolu’daki Yaşayan Ayakkabı Müzesi’nde Eren’in “kara lastik” ayakkabıları sergileniyor.

BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK DE AYNI SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Saldırı sırasında Eren’in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de aynı saldırıda şehit düştü. Hatay’ın İskenderun ilçesinde 1976’da doğan Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos’ta memleketinde toprağa verildi. İki çocuk babası olan Gedik, Ankara’ya tayini çıkmasına rağmen bölgeyi sevdiği için görev süresini uzatmıştı.

Gedik’in adı, Ortahisar-Maçka kara yolundaki tünele verildi. Gümüşhane’de görev yaptığı dönemde çocuklarının okuduğu Dumlupınar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından adına hatıra ormanı oluşturuldu.

FİLME KONU OLDULAR

1 Ocak 2022’de vizyona giren TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Türkiye’de ve yurt dışında ilgiyle izlendi. 2024’te Muğla’nın Ortaca ilçesinde açılan Sarıgerme Şehit Eren Bülbül Meydanı ve Erzurum’da düzenlenen anma turnuvası da isimlerini yaşatan etkinlikler arasında yer aldı.

HAİN SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i şehit eden grupta yer alan teröristler, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi. 31 Mayıs 2018’de Giresun’un Güce ilçesi kırsalında “Soreş” kod adlı Barış Coşkun ve “Berhudan” kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü. Saldırının faili, kırmızı kategoride aranan “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır ise 15 Temmuz 2018’de Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirildi. Yakışır’ın, PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu açıklandı.