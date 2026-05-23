8 yıllık sır perdesi aralanıyor: Dorukhan Büyükışık soruşturmasında tutuklu sayısı 23'e yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Dorukhan Büyükişık soruşturmasında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni delillere ulaştı. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 06.00’da İzmir merkezli olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İZMİR MERKEZLİ 9 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Operasyon kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şüphelilere, "Kasten Öldürme", "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" ve "Yalan Tanıklık" suçlamaları yöneltildi.

YARGILAMASI SÜREN 5 SANIĞA YENİDEN TUTUKLAMA

Soruşturma çerçevesinde, aynı dosya üzerinden yargılamaları halihazırda devam eden 5 sanık hakkında da ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda ayrıca işlem tesis edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, bu 5 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep etti. Talebi değerlendiren İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi, şahıslar hakkında yakalama kararı verdi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

DELİL KARARTAN 18 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan diğer 18 şüpheli ise "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" ile "Yalan Tanıklık" suçlarından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 18 şahıs, haklarındaki tutuklama talebi doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli süreçler sonucunda, operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 23 şüphelinin tamamı tutuklanmış oldu.

YURT DIŞINDAKİ 3 FİRARİ ARANIYOR

Dosya kapsamında hakkında işlem yapılan 26 kişiden yurt dışında bulundukları tespit edilen 3 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu şahısların yakalanmasına ve Türkiye'ye getirilmesine yönelik hukuki çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Dorukhan Büyükişık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir inşaat şantiye alanında ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı soruşturma süreci o tarihten bu yana titizlikle yürütülüyor.