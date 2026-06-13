800 personelle nefes kesen operasyon! 102 şüpheli yakalandı

Bursa merkez ve Orhangazi ilçeleri ile İstanbul, Yalova, Kütahya ve Eskişehir'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 800 personelin katılımıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Sahada 200 polis ekibi, 200 çevik kuvvet personeli, 10 özel harekat unsuru ve 10 narkotik dedektör köpeği görev alırken, havadan 3 İHA ve helikopter desteği sağlandı.

ÇATIDA NEFES KESEN TAKİP

Özel harekat polislerinin katıldığı baskınlarda adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Ekiplerin binaların çatılarında uyuşturucu satıcılarını kovaladığı ve yakaladığı anlar saniye saniye kaydedildi. Aramalar sırasında bir semaverin içine gizlenmiş uyuşturucu maddelerin ekiplerce bulunması da polis kameralarına yansıdı. Harekât kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçuna karıştıkları değerlendirilen toplam 102 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan kapsamlı aramalarda 3 kilo 234 gram metamfetamin, 1 kilo 45 gram esrar, 1 kilo kokain ve 605 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Adreslerde ayrıca farklı miktarlarda eroin, ecstasy haplar ile uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren sentetik haplar bulundu. Uyuşturucu maddelerin yanı sıra, ticarette kullanıldığı değerlendirilen hassas teraziler, uyuşturucu kullanımına yönelik cam düzenekler ile tüfek ve kartuşlara da el konuldu.

79 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 102 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.