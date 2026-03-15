“81 İlde 81 Aşevi” projesi büyüyor: 22 yeni aşevi açılacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, toplumsal dayanışmanın en somut örneklerinden biri olan "81 İlde 81 Aşevi" projesinde vites yükselttiklerini duyuran Yılmaz; Mevcut 46 aşevine ek olarak 2026 yılı sonuna kadar 22 yeni tesisin daha açılacağını belirtti.

Yılmaz, bu merkezlerin sadece Ramazan'da değil, yılın 365 günü boyunca yaşlı, engelli ve yemek pişirecek gücü olmayan vatandaşların hizmetinde olacağını vurguladı.

KIZILAY'DAN MİLLİ DAYANIŞMA HAMLESİ: 365 GÜN KESİNTİSİZ HİZMET

Türk Kızılay, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için başlattığı "81 İlde 81 Aşevi" projesinde büyük bir ivme yakaladı. Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, projenin geldiği noktayı ve 2026 hedeflerini paylaşırken, özellikle evinde tek başına yaşayan yaşlılar, engelliler ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için "iyilik köprüsü" olmaya devam edeceklerini belirtti. Ramazan ayının bereketiyle iftar sofralarında artan bu şenliğin, aşevleri aracılığıyla yılın her günü sürdürülebilir hale getirildiğini ifade eden Yılmaz, "Bir başına olanların yanı başındayız" diyerek projenin insani odağını özetledi.

2026 HEDEFİ: 22 YENİ TESİS DAHA HİZMETE GİRİYOR

Projenin sayısal verilerine dair de önemli bilgiler paylaşan Yılmaz, hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede 46 aşevini aktif hale getirdiklerini hatırlattı. 2026 yılı planlaması kapsamında bu sayıya 22 aşevi daha ekleneceğini müjdeleyen Genel Başkan, inşaat süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Birçoğu sıfırdan bina şeklinde inşa edilen bu tesislerin, ihaleleri tamamlanan ve inşaatı başlayan noktalarla birlikte sene sonuna doğru ardı ardına açılacağını kaydetti. Hedefin iki yılın sonunda her ilde en az bir, büyükşehirlerde ise ihtiyaca göre daha fazla aşevi açmak olduğunu belirten Yılmaz, İstanbul özelinde minimum 10 aşevine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

HAYIRSEVERLER VE GÖNÜLLÜLER EL ELE: İYİLİK KÖPRÜSÜ

Aşevi çalışmalarının başarısında bağışçıların ve gönüllülerin kritik rol oynadığını vurgulayan Fatma Meriç Yılmaz, Türk milletinin yardımseverliğine dikkat çekti. Bağışların artmasıyla sorumluluklarının da arttığını ancak bu yükten yorulmadıklarını, aksine daha fazla insana ulaştıkça enerjilerinin yükseldiğini ifade etti. Kızılay ailesi olarak bağışçıların emanetlerini büyüklerin sofrasına ulaştıran bir köprü olmaya talip olduklarını belirten Yılmaz, gönüllülerle birlikte vatandaşların gönlüne dokunmaya, kapılarını çalıp hallerini hatırlarını sormaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.