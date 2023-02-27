81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması başlatıldı

81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin 61 farklı noktada, 32 bin 783 personelin görev alacağını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele, güvenliğin sağlanması, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 32 bin 783 personelin görev alacağı bildirildi.

Uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 15 bin 802, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 16 bin 255 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 726 personel ile 10 bin 61 farklı noktada başlatıldı. Ayrıca 369 dedektör köpek de ekiplerin arasında yer alıyor.

Çalışmaların ise İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden yönetildiği kaydedildi.

# Emniyet Genel Müdürlüğü # içişleri bakanlığı

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