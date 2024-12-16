81 ilde Çengel-11 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları belli oldu

Son 10 günde 81 ilde jandarma ekipleri tarafından "Çengel-11" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini, 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
81 ilde Çengel-11 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları belli oldu
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Yılbaşına sayılı günler kala yurt genelinde sahte alkole yönelik operasyonlar hızlanmaya başladı. Son olarak 81 şehirde "Çengel-11" operasyonları gerçekleştirildi.

40 BİN 388 LİTRE SAHTE VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

"Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." ifadesini kullanan Ali Yerlikaya, sahte alkole karşı 81 ilde Çengel operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Jandarma ekiplerince son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini belirten Ali Yerlikaya, sahte alkol imalatı yaptıkları tespit edilen 85 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarmayı tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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