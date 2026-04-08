81 ilde düğmeye basıldı! Mahalle mahalle risk haritası çıkarılıyor: İhtiyacı olanın kapısı çalınacak!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin valileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerinin katılımıyla bir araya geldi. Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" konulu toplantıda, kurumlar arası koordinasyonla sahada yürütülen faaliyetler ve riskli alanlara yönelik önleyici müdahaleler ele alındı.

RİSK ALANLARI HANE DÜZEYİNE KADAR İNİLEREK BELİRLENİYOR

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahada yürütülen çalışmaların etkinliğini artırmaya yönelik detaylı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Sosyal Risk Haritaları uygulamasıyla birlikte risk taşıyan alanların il, ilçe, mahalle ve hane düzeyine kadar önceden tespit edildiğini aktaran Çiftçi, uygulamanın amacını şu sözlerle ifade etti:"Kamu kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak hızlı ve etkili müdahalede bulunuyor, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışını sahada daha etkin hale getiriyoruz."

DEVLET İHTİYAÇ DUYULAN HER HANEYE ZAMANINDA ULAŞIYOR

Valilerin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla devletin ihtiyaç duyulan her haneye zamanında ulaştığının altını çizen Bakan Çiftçi, vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla saha faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Çiftçi, aile yapısının korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda tüm çalışmaların büyük bir kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak bağlanan yöneticiler arasında Erzincan heyeti de yer aldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" toplantısına VKS bağlantısı üzerinden katılım sağladı. Vali Aydoğdu'nun katıldığı bu çevrim içi toplantıda, Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de hazır bulundu.