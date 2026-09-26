81 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 230 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde 81 ilde denetimler yapıldı.

BİNLERCE PERSONEL SAHAYA İNDİ

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 15 bin 905 personel görev aldı. Denetimlerde 5 bin 11 ekip fiilen çalıştı ve toplam 3 bin 229 noktada kontrol gerçekleştirildi.

Ekipler, şüpheli görülen bölgelerde yoğun bir tarama gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2 bin 214 metruk bina, 3 bin 893 umuma açık yer ve bin 227 diğer mekan olmak üzere toplam 7 bin 334 yer denetlendi.

279 BİN 575 KİŞİNİN KİMLİĞİ SORGULANDI

Yapılan denetimlerde 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu geniş çaplı taramanın sonucunda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 230 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımında, ülkenin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, operasyonlarda görev alan polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile Göç İdaresi Başkanlığı ve ilgili daire başkanlıkları tebrik edildi.