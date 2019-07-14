81 ilde sahte içki operasyonu

Hayatı tehdit eden sahte içki için kapsamlı bir operasyona yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Toplam 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ekipler 81 ilde düğmeye bastı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. Çok sayıda vatandaşın hayatına mal olan sahte içkiler piyasadan toplandı.Emniyet ülke genelinde "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" yaptı. Operasyona 3 bin 502 personel katıldı.Uygulamada, bin 423 iş yerinde arama ve denetleme yapıldı. Denetimlerde 126 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken 12 şüpheli gözaltına alındı, aranan 6 kişi yakalandı.Aramalarda, 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca, 264 litre etil alkole, 918 boş şişeye, 451 sahte bandrole, 7 tabancaya ve 6 ruhsatsız tüfeğe el kondu.Ekipler, 5 sahte alkollü içki imalathanesine de baskın düzenledi. Bunun yanı sıra 5 iş yerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi.