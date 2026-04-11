81 ildeki organize suç operasyonlarında 722 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 124 operasyonda 722 şüpheli yakalandı. 17 gün süren çalışmalarda yüzlerce silah ve on binlerce mühimmat ele geçirildi.

Simge Sarıyar
81 ildeki organize suç operasyonlarında 722 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. 81 ili kapsayan eş zamanlı çalışmalarda toplam 124 operasyon düzenlenirken, 722 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

17 GÜNLÜK SÜREÇTE 81 İLE BASKIN

EGM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin organize suç yapılarını çökertmek amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, 25 Mart ile 10 Nisan tarihlerini kapsayan 17 günlük süre zarfında tüm illerde belirlenen adreslere yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler hakkında çok sayıda ağır suçlama bulunuyor. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalanan zanlılar; "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah-mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin belirlenen adreslerde yaptığı detaylı aramalarda adeta bir cephanelik ortaya çıkarıldı. Aramaların bilançosunda 67'si uzun namlulu silah olmak üzere, 383 tabanca, 66 av tüfeği ve 29 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca operasyon noktalarında 14 bin 3 fişek ve 1329 silah parçasına da el konuldu. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar incelenmek üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.

Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli olduHangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli olduEkonomi
İran: Masada "önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle" karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacakİran: Masada "önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle" karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacakDünya
Emniyet Genel Müdürlüğü operasyon
Günün Manşetleri
Bakan Ersoy, Görkem Sevindik ile görüştü
Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu
MSB'ye 41 adet akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
722 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Filistinliler’e yönelik idam kararına tepki
Turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman desteği
TCMB’nin 2025 yılı bilançosu açıklandı
Kruvaziyer yolcu sayısında son 16 yılın zirvesi görüldü
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 11 Nisan Cumartesi Gazete manşetleri 11 Nisan Cumartesi