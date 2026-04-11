81 ildeki organize suç operasyonlarında 722 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. 81 ili kapsayan eş zamanlı çalışmalarda toplam 124 operasyon düzenlenirken, 722 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

17 GÜNLÜK SÜREÇTE 81 İLE BASKIN

EGM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin organize suç yapılarını çökertmek amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, 25 Mart ile 10 Nisan tarihlerini kapsayan 17 günlük süre zarfında tüm illerde belirlenen adreslere yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler hakkında çok sayıda ağır suçlama bulunuyor. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalanan zanlılar; "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah-mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin belirlenen adreslerde yaptığı detaylı aramalarda adeta bir cephanelik ortaya çıkarıldı. Aramaların bilançosunda 67'si uzun namlulu silah olmak üzere, 383 tabanca, 66 av tüfeği ve 29 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca operasyon noktalarında 14 bin 3 fişek ve 1329 silah parçasına da el konuldu. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar incelenmek üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.