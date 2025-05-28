8,3 milyar liralık vurgun! 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik’te operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve il jandarma siber birimleri tarafından gerçekleştirildi.

8,3 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, banka hesaplarında toplam 8,3 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit edilen 144 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 89’u tutuklanırken, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlılarla ilgili adli süreçler ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin çarpıcı detaylar da paylaştı. Buna göre çete üyeleri; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattı ve bu yolla para akladı, sosyal medya platformlarında sahte kiralık ev ve araç ilanları vererek çok sayıda kişiyi dolandırdı, sahte piyango biletleri satarak vatandaşları kandırdı, internet ortamında yasa dışı sorgu panelleri kullanarak kişisel verilere ulaştı ve düşük faizli kredi vaatleriyle banka hesaplarındaki varlıkları ele geçirip kendi hesaplarına aktardı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, belge ve ekipmana da el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri şu sözlerle tebrik etti: “Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve kahraman jandarmamızı kutluyorum. Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.”