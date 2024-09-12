85 milyon vatandaşın kişisel verileri mi çalındı? O iddialarla ilgili açıklama geldi

85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nin Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği yönündeki haberler gündem oldu. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Söz konusu iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
85 milyon vatandaşın kişisel verileri mi çalındı? O iddialarla ilgili açıklama geldi
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"85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nin Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) o iddialarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

"Bahse konu haberlerde geçen, '85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' şeklinde servis edilmektedir. Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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85 milyon vatandaşın kişisel verileri mi çalındı?
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