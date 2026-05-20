850 polis 11 ilde düğmeye bastı: Van merkezli dev narkotik operasyonu!

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Hedefte toplam 102 şüpheli bulunurken, operasyonun hazırlık aşaması geçmiş aylara dayanıyordu. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takiplerin tamamlanmasının ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Kapsamlı çalışma sonucunda şu ana kadar 78 kişi gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer zanlıların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

AYLAR SÜREN TAKİP VE 850 POLİSLE DEV BASKIN

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında yürütülen çalışmanın ayrıntılarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve uyuşturucuyla mücadele politikaları çerçevesinde hareket ettiklerini belirten Balcı, vatandaşların huzurunu sağlamak, gençleri korumak ve suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla operasyonların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Sürecin nasıl işlediğini aktaran Balcı, şu açıklamayı yaptı: "Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığı'mız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak 'Narkokapan Van' operasyonu icra edilmiştir."

Sahadaki emniyet gücünün boyutunu rakamlarla ortaya koyan Balcı, operasyon gecesini, "850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van'ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır." sözleriyle anlattı.

SOKAKLAR ARTIK DAHA GÜVENLİ

Suçluların sokaklardan temizlenmesiyle genel asayişte belirgin bir iyileşme beklendiğini vurgulayan Balcı, "Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesi ile yalnızca uyuşturucu arzına değil, aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli ölçüde azalma sağlanması hedeflenmektedir. Bu yönüyle operasyon sadece narkotik suçlarla mücadele kapsamında değil, aynı zamanda kamu düzeninin korunması, mahalle güvenliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ortamının takip edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla birlikte şehrimiz artık daha güvenlidir. Bu operasyonun icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kentte bugüne kadar yürütülen en büyük operasyonlardan birinin gerçekleştirildiğine işaret eden Balcı, devletin suçun her kademesine yönelik yürüttüğü topyekun mücadeleye değinerek sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve İçişleri Bakanı'mızın 'uyuşturucu ve organize suçla mücadele yılı' ilan ettiği şu dönemde devletimiz yalnızca görünür suçla değil, onun görünmeyen planlayıcılarıyla, dağıtıcılarıyla, kuryeleriyle, sokak ve sanal dünyadaki satıcısıyla topyekun bir mücadele yürütmektedir. Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara sesleniyoruz, onları tek tek adaletin huzuruna çıkarmak milletimize ve gençliğimize olan borcumuzdur. Bu devlet gençlerini yalnız bırakmaz. Bu millet geleceğine sahip çıkar. Bu operasyon, uyuşturucuya yönelik mücadelemizin en önemli göstergelerinden biridir. Emeği geçen tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."