867 bin kişinin cep telefonuna mesaj gönderildi! Mesaj gelenler bunu mutlaka yapsın

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Yerleşim yeri adres bilgilerinin güncel olarak tutulabilmesi amacıyla, MERNİS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867.886 vatandaşımıza kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşlarımız, ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden güncel adres bildiriminde bulunmaları rica olunur" açıklaması yaptı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, basın duyurusu yayınladı.



Duyuruda 867 bin 886 kişiye kısa mesaj gönderildiği belirtildi.



Yapılan açıklamada şunlar yer aldı:



"Yerleşim yeri adres bilgilerinin güncel olarak tutulabilmesi amacıyla, MERNİS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867.886 vatandaşımıza kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılmıştır.



Yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşlarımız, ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden güncel adres bildiriminde bulunmaları,



Adres kaydı güncel olan vatandaşlarımızın ise bu bildirimi dikkate almamaları rica olunur."



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