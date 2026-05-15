8,7 milyarlık vurgun! 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yakalanan 91 kişiden 46'sı polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kalan 45 zanlı ise bugün geniş güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye getirildi. Dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde ulaşılamayan 44 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

8 AYRI PARAVAN ŞİRKETLE MİLYARLIK İŞLEM HACMİ YARATILMIŞ

Şebekenin yasa dışı faaliyetleri ve finansal hareketleri, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takibiyle deşifre edildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının da destek verdiği incelemelerde, zanlıların yürüttüğü sistem üzerinden toplamda 8,7 milyar lira gelir elde ettiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma raporlarına göre, bu paranın 1,2 milyar liralık bölümü kurulan 8 ayrı paravan şirket üzerinden aklanarak yasa dışı işlem hacmi yaratıldı.

33 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Güvenlik güçleri, şüphelilere yönelik 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması' suçları kapsamında harekete geçti. Eskişehir merkezli olarak planlanan eş zamanlı operasyon; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'ı kapsayan geniş bir coğrafyada gerçekleştirildi.