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88 eski polis hakkında flaş karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 12 ilde 88 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

88 eski polis hakkında flaş karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 88 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen 88 eski polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 59'unun gözaltına alındığı, diğerleri için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yakalananların ifadeleri alınmak üzere Ankara'ya getirileceği belirtildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fetö
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