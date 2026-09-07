9 aydır cezaevindeydi! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ilk duruşmada tahliye edildi

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamalarıyla 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, ilk duruşmada tahliye edildi.

9 AY SONRA İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025'te tutuklanan Habertürk TV'nin eski Genel Müdürü ve sunucusu Veyis Ateş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu Veyis Ateş, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk duruşmasında salonda hazır bulundu.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve 10 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ise bugünkü duruşmaya, "tanık" sıfatıyla SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Veyis Ateş, savunmasında, "İnsan bir eylemi ya umduğundan ya da korktuğundan yapar. Ben böyle bir eylemden ne ummuş olabilirim. Uyuşturucu kullanan insanların haberlerini yıllarca sunmuş bir insan olarak neden böyle bir suç işleyeyim?" dedi.

"MEHMET AKİF BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Mehmet Akif Ersoy'un yalan beyanda bulunduğunu belirten Ateş, "Tutuklanmamdan 10 gün önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy benden bahsetmemiş. Sonra etkin pişmanlık ifadesinde 'uyuşturucu nedir bilmezdim, Veyis Ateş beni uyuşturucuya başlattı' diyerek ellerini benim üzerimden yıkamaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

Ateş, şöyle devam etti: "Silivri'de avukat görüşünde karşılaştığımızda bana şunları söylemiştir; 'Ağabey çok özür dilerim. Bu şekilde ifade vermek zorundaydım, hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk'ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim' demiştir."

Yaklaşık 9 aydır cezaevinde bulunan ve 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Veyis Ateş'in tahliyesine karar verildi. Duruşma 27 Ekim'e ertelendi.