9 günlük bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte kamu ve özel sektör için mesai takvimi

2026 Kurban Bayramı öncesinde açıklanan idari izin kararıyla birlikte kamu çalışanları için tatil süresi 9 güne çıkarıldı. Bayram ziyaretleri ve seyahat planları yapan vatandaşlar ise tatilin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre kamu çalışanları için uygulanan tatil süreci 31 Mayıs 2026 Pazar günü sona erecek.

Normal mesai düzeni ise 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

BAYRAMIN RESMİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 Kurban Bayramı’nın resmi son günü 30 Mayıs 2026 Cumartesi gününe denk geliyor. Ancak idari izin uygulaması nedeniyle kamu çalışanları için tatil bir gün daha devam edecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izin verildi. Böylece hafta sonlarıyla birlikte kamu çalışanları için toplam tatil süresi 9 güne çıktı.

ÖZEL SEKTÖRDE TATİL KAÇ GÜN?

İdari izin uygulaması yalnızca kamu kurumlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör çalışanları için zorunlu 9 günlük tatil uygulanmıyor.

Özel sektörde resmi tatil süreci 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bazı şirketler ise ek izin kararıyla tatil süresini uzatabiliyor.