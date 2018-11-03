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9 ilde 10 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9 ilde 10 şüpheli yakalandı

9 ilde 10 şüpheli yakalandı

Kayseri merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 40 kişiden 10'u gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması"nın deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları tespit edilen 40 kişiden 10'u, Kayseri merkezli 9 ilde başlatılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerlerin de bulunduğu öğrenildi.

Diğer zanlıların da yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #gözaltı #mahrem imam #ankesörlü
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