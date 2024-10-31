9 İlde yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı!

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı kumar ve örgüt kurma suçları kapsamında yürütülen soruşturma soruşturması İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Fethiye merkezli olarak İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda yasa dışı bahis organizasyonlarına karıştığı bir grupta 35 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki operasyonların ardından adliyeye sevk edilirken, operasyonların halen devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, tutulan zanlıların yakınları adliye önünde toplandı.