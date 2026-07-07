9 işçi hayatını kaybetmişti... İliç altın madeni davasında yeni gelişme

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 2'si tutuklu toplam 43 sanığın yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Duruşmaya, hayatını kaybeden madencilerin yakınları, taraf avukatları ve müştekiler bizzat salonda katılım sağladı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Erdi S., Aykut A., Bürgehan A., Osman B., Ömer A. ve Funda A. ile bağlı bulundukları cezaevinden duruşmaya dahil olan tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender, bulundukları yerlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla celseye bağlandı. Dosyanın firari sanıkları John H., Kenan Ö., Luis Q., Vinh Luu D. L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve William Keith M. ise duruşmada yer almadı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ TARTIŞMASI: "TAMAMI DEĞİŞTİRİLSİN"

Celsede söz alan mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki yeni bilirkişi heyeti çalışmalarının henüz tamamlanmadığını bildirerek sanıklara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına beyanlarını sordu. Ölen işçilerin avukatları, bir önceki duruşmada dile getirdikleri taleplerini yineleyerek mahkemeden mevcut bilirkişi heyetinin tamamen değiştirilmesini ve tarafsız kişilerden oluşan yeni bir heyet atanmasını talep etti.

Beyanların alınmasının ardından mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, davadaki tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar ve avukatları ise tahliye ile beraat talebinde bulundu.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ile Ali Rıza Kalender'in adli kontrol hükümleri çerçevesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyelerine hükmetti. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yargılamayı 20 Ekim tarihine bıraktı.

69 SAYFALIK İDDİANAME

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 69 sayfalık iddianame, olayın geçmişine ve hukuki boyutuna ışık tutuyor. Uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran 2024 tarihlerinde sundukları raporlar doğrultusunda 43 sanığın kusurlu bulunduğu, bu isimlerin 12'sinin asli, 31'inin ise tali kusurlu olduğu belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Bunun yanı sıra, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi Iain Ronald Guille ile tutuksuz sanıklar Cengiz Yalçın D. ve Kenan Ö. hakkında "çevreyi taksirle kirletmek" suçlaması da bulunuyor. Bu sanıkların adli para cezası almaları ya da kirliliğin toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde ikişer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Daha önceki duruşmalarda mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı; 13 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan, sanık Iain Ronald Guille'nin ise ek olarak "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan cezalandırılmasını istemişti. Aynı mütalaada 23 sanığın beraati ve firari durumdaki 7 sanığın dosyasının ayrılması talep edilmişti.