9 kahraman asker şehit oldu

ABD'nin yıllarca eğittiği teknolojik silahlarla donattığı, maaşa bağladığı PKK'lılar Irak'ın kuzeyindeki üs bölgemize sızma girişimde bulundu.



Kış mevsiminde mağaralara çekilen PKK'lılar harekat tarzını değiştirdi. Pençe Kilit bölgesinde çetin koşullarda, puslu bir havada üs bölgesine ABD'den verilen talimatlarla sızmak istedi.



Çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. 4 asker yaralandı. Üs bölgesindeki kahraman Mehmetçik o esnada 15 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Devam eden operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23 oldu. uzmanlar bu sayının kısa sürede artacağını belirtti.



Canları bu vatan ve millet için siper eden 9 kahraman Mehmetçik için ilk tören Şırnak'ta yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Ordusunun komutan kademesi de törene katıldı. 9 yiğit askerimiz Şırnak'tan silah arkadaşlarının omuzlarında memleketlerine uğurlandı.



Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un haberi Niğde'deki baba ocağına ulaştı. Yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.



Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın 5 kardeşti. Abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Adıyaman'daki evine Türk bayrakları asıldı.



Kahramanmaraş'ın 2 şehidi var. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailelerine haberi yetkililer verdi.



Çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray'da oturuyordu. Üsteğmen Delen'in ailesi gururu ve matemi bir arada yaşadı.

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Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün Gaziantep'teki babaocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Sözleşmeli Er Murat Atar Ordu'da son yolculuğuna uğurlanacak. Atar'ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi.

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Eskişehir’in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi nüfusuna kayıtlı İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin Hakkari'de görev yapıyordu. 1 yıl önce Hakkari’den Irak'ın kuzeyine görevlendirilmişti.

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Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Giresun'da defnedilecek. Şehit Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olduğu öğrenildi.

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11 Ocak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

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İlçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Baba İbrahim Aslan, oğlunun parkasını giydi. "Seninle gurur duyuyorum" dedi.

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Şehidin naaşı törenin ardından köy mezarlığında ebediyet uğurlandı.

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