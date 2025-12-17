9 kurşunlu kadın cinayetine 'iyi hal' indirimi! Acılı anne adliye önünde yere yığıldı
Boşanma aşamasındaki eşini, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen 9 kurşunla hayattan koparan sanığın yargılandığı davada beklenen karar çıktı; mahkemenin uyguladığı indirim kararı sonrası adliye önü karıştı.
Antalya'da kan donduran kadın cinayeti davasında yargılama süreci tamamlandı.
Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tabancayla vurarak öldüren sanık Savaş Temirhanoğulları ve ona yardım eden Fikret İnal hakim karşısına çıktı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Daha önce eşime karşı hiçbir şiddet uygulamadım, pişmanım" şeklinde savunma yaparken, diğer sanık Fikret İnal suçlamaları reddederek olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü ve tahliyesini istedi.
SAVCININ 'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET' TALEBİ KABUL GÖRMEDİ
Dava sürecinde mütalaasını sunan savcılık makamı, sanık Savaş Temirhanoğulları için "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Savcılık ayrıca, olay anında sanıkla birlikte hareket ettiği belirtilen Fikret İnal'ın da "müşterek fail" sıfatıyla aynı cezaya çarptırılmasını talep etmişti. Mütalaada yer alan bir diğer detay ise, maktul Fadim Temirhanoğulları'nın ölümünden sadece iki ay önce açtığı "silahla tehdit ve hakaret" davasının bu dosyayla birleştirilmesi ve sanığın bu suçlardan da cezalandırılması yönündeydi.
MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ
Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın eşini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle istenen ağırlaştırılmış müebbet cezasına, heyet tarafından "iyi hal" indirimi uygulandı. Sanık, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Diğer sanık Fikret İnal ise cinayet sonrası asıl failin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 19 yıl hapis cezası aldı. Öte yandan mahkeme, cinayetten iki ay önceki "silahla tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla ilgili delil yetersizliği kanaatine vararak sanık hakkında beraat kararı verdi.
ACILI ANNE ADLİYE ÖNÜNDE FERYAT ETTİ
Kararın açıklanmasıyla birlikte adliye önünde tansiyon yükseldi. Kızının katiline verilen cezayı yetersiz bulan anne Mediha Saçlı, sinir krizleri geçirdi. Kızının fotoğrafına sarılarak feryat eden anne Saçlı, "Benim çocuğum öldürüldü, 24 yıl ne ya. Çocuğum öldürülmüş, ağır ceza almasını istiyorum" diyerek isyan etti.
Acılı anne tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum, çocuğumun sonuna kadar arkasındayım. İçimde bir sıkıntı vardı, biliyordum bir şey olacağını. Adama bayram yaptırdınız. Adamlar giriyor içeriye, oh ne iyi. Uzaklaştırma yokmuş, hiçbir şey yokmuş gibi giriyor, yatağından uyurken öldürüyor. 24 yıl yiyip içip yatacak, benim çocuğum toprağın altında. Ne olur yardımcı olun. Çocuğumun hakkını verelim ne olur. Benim çocuğum öldürüldü. Toprağın altında yatıyor. Onlar yiyip içip yatacaklar burada. Bir yıl, üç aydır biz mücadele veriyoruz." Konuşması sırasında fenalaşarak baygınlık geçiren Mediha Saçlı'ya çevredekiler müdahale etti
Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt, karara sert tepki gösterdi. Avukat Kurt, "Sanığa iyi hal indirimi uygulandı. Bunun gerekçesini bilmiyoruz. Hakaret ve tehdit suçundan beraat kararı verildi. Oysa dosyada deliller mevcut. Tasarlayarak öldürme yönünden ceza verilmedi. Biz bu kararı kabul etmiyoruz ve tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.
CANSIZ BEDENİNİ KIZI BULMUŞTU
Korkunç olay, geçtiğimiz yıl Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde yaşanmıştı. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan ve uzaklaştırma kararı aldıran Fadim Temirhanoğulları, lüks bir sitedeki evinde Savaş Temirhanoğulları tarafından 9 kurşunla katledilmişti. Talihsiz kadının cansız bedeni, sabah okula gitmek için uyanan 17 yaşındaki kızı İ.T. tarafından bulunmuştu. Cinayetin ardından arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla kaçan sanık, polis ekiplerinin takibi sonucu 24 saat içinde Korkuteli ilçesindeki bir villada yakalanarak tutuklanmıştı.