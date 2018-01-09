9 Ocak 2018 Salı Milli Piyango çekiliş sonucunu sorgula. 9 Ocak 2018 Salı Milli Piyango sonucu. 9 Ocak 2018 Salı Milli Piyango sorgulama ekranı... İşte ikramiye isabet eden numaralar

Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesinin ardından 9 Ocak Salı günü 2018'in ilk çekilişini yapacak.



9 Ocak 2018 Salı günü çekilişi için bilet alanlar merakla çekiliş sonucunu bekliyor.



1 Ocak 2018'de yapılan 61 milyon TL'lik çekiliş sonrası yapılacak 9 Ocak çekilişine ilgi büyük.



Milli Piyango çekilişi sonuçları ve detayları bu sayfada olacak...



Dağıtılacak ikramiyeler ise şöyle;



1 kişiye 4.000.000 TL, 1 kişiye 400.000 TL, 3 kişiye 400.000 TL, 5 kişiye 20.000 TL, 20 kişiye 5.000 TL, 100 kişiye 1.000 TL, 150 kişiye 500 TL, 500 kişiye 200 TL, 2000 kişiye 160 TL, 12.000 kişiye 1000 TL, 80.000 kişiye 60 TL ve 200.000 kişiye 30 TL ayrıca 54 kişiye 4 bin TL teselli ikramiyesi dağıtılacak...



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