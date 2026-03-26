9 Öğrenciyi hastanelik eden dönerciye kilit

Cide’de faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner yedikten sonra mide bulantısı, ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan 9 öğrenci, okul idaresi tarafından Cide Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk tetkiklerde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.

Olayın ardından Cide Kaymakamlığı talimatıyla; İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Cide Belediyesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öğrencilerin beyanı doğrultusunda söz konusu işletmeden numuneler alındı ve iş yeri tedbir amaçlı mühürlendi. Hastanede müşahede altında tutulan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İŞLETME SAHİBİNDEN "TEDBİR" AÇIKLAMASI

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Mücahit Hasan Ünlü, dükkanın sabah 08.30’da açıldığını ve gün içerisinde 51 farklı sipariş gönderdiklerini belirtti. Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Müdürlüğünde öğrenim gören 9 öğrencinin beyanı üzerine geçici bir zehirlenme yaşanmıştır ve öğrencilerimizin durumları şu anda çok şükür iyidir. Öğrencilerin farklı iş yerlerinden yedikleri yemeklerden de şüphelenildiği için şu anda bizim de bu konunun üzerine dönerimizden numune alındı. Geçici olarak işletmemiz mühürlendi. 51 siparişimizin üzerinden bizler de diğer müşterilerimize ulaştık, herhangi bir şikayet olmadığını gördük. Dükkanımıza zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden arkadaşlar gelip inceledi. Dükkanda olağan dışı, sağlıksız, tarihi geçmiş ürün bulunamadı. Öğrenciler sadece bizim işletmemizde değil, farklı yerlerde de yemek yemişler. Oralardan da numuneler alınmış. Şu anda araştırılıyor, fakat bizim işletmemiz tavuk döner üzerine olduğu için tedbir amaçlı 2-3 gün süreyle kapatıldı. Numunelerin raporu geldiğinde tekrardan işletmemiz açılacak."

ÖĞRENCİ İFADELERİ

Zehirlenme yaşadığını iddia eden öğrenciler ise verdikleri resmi ifadelerde, saat 12.30 sularında tükettikleri dönerin ardından rahatsızlandıklarını ve okul müdürünün müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldıklarını kaydettiler.

Adli ve idari soruşturma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelecek analiz sonuçları doğrultusunda netlik kazanacak.