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9 Temmuz 2019 Salı son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri... "Ekime kalma ihtimali..."

MHP'li Feti Yıldız, "Bu karmaşada ekime kalma ihtimali çok daha güçlü ihtimal olarak gözüküyor." açıklaması yaptı

9 Temmuz 2019 Salı son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri... "Ekime kalma ihtimali..."

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız; ceza indirimi konusunda düşüncelerini yazdı.

Yıldız, bir takipçisinin "Sayın vekilim bu hafta gelir mi meclise? Ekime mi kalacak? Lütfen en azından fikrinizi belirtin saygılar" mesajını yanıtladı.

"EKİME KALMA İHTİMALİ..."

Feti Yıldız, cevabında "Bu karmaşada ekime kalma ihtimali çok daha güçlü ihtimal olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, başka bir takipçisinin "Sayın @YildizFeti Bazi Vatan Hainleri Durumdan Istifade MHP Infaz Degisikligine ve Ds 'ye Hayir Dedigi Icin Bu Teklif Meclis'e Gelmiyor Diyerek Mahkum Yakinlarini Galeyana Getirmeye Çalışıyor. Lutfen Açiklama Yaparak Bu Tür Kansizlarin Ağzini Kapatir misiniz ?" mesajını da cevapladı.

"MAHKUM LEHİNE EN UFAK İYİLEŞTİRMENİN YANINDA OLURUZ"

MHP'li Feti Yıldız, "Böyle bir yalanı MHP düşmanı ,ahlak ve şeref fukaraları iddia edebilir. Biz  mahkum lehine en ufak bir iyileştirmenin yanında oluruz." şeklinde yanıt verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #denetimli serbestlik #infaz değişikliği #ceza indirimi #genel af #mhp
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