9 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

Mehmetçik, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyonlara imza attı. Operasyonların ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
9 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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