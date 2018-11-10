Ve dünyada eşi benzeri olmayan o an... 9'u 5 geçe hayat durdu. Sirenler çalmaya başlayınca işçiler, öğrenciler, emekçiler, askerlerimiz yediden yetmişe Türk milleti saygı duruşuna geçti. O muhteşem görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz.

Sirenler çaldı, Türk milleti büyük önder için hazırola geçti, yurdun dört bir yanından gelen görüntüler duygulandırdı.



9'u 5 geçe inşaatta çalışan işçiler ellerindeki malzemeyi bıraktı saygı duruşuna geçti.



Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte trafik de durdu. Yolda ilerleyen araçlar sirenlere eşlik edip, saygı duruşuna geçti.



Havalimanında da aynı görüntüler vardı. Aşçılar, yolcular, polisler ve çalışanlar aynı duyguyu paylaştı.



Burası da 15 Temmuz şehitler köprüsü... Türk bayrağı açıldı, vatandaşlar Atatürk özlemle andı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla bir grup çiftçi, tarlalarında saygı duruşunda bulundu.



Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Kalkanlı Mahallesi'nde ikamet eden bir grup çiftçinin saat 09.05'te çalan sirenlerle saygı duruşunda bulunduğunu söyledi.



Eskişehir'de yaklaşık 150 bin Kırım Türkünün yaşadığını ifade eden Olcay, şöyle konuştu:



"Kent merkezinin yanı sıra 41 kırsal mahallede Kırım Türkleri hayatlarını sürdürüyor. Kalkanlı Mahalesi de bu köylerden biri. Çiftçilerimizden Zeki Erdemli ve bir grup arkadaşı, tarlalarını sürdükleri sırada saat 09.05'te traktörlerini durdurup saygı duruşunda bulunmaları bizleri hem gururlandırmış hem de mutlu etmiştir."



Olcay, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.



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