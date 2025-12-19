9 yıl sonra yakalandı: FETÖ’nün “Bayram” kod adlı üst düzey sorumlusu gözaltında

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun süredir aranan bir örgüt mensubu yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı operasyon sonucunda, örgütün Edirne yapılanmasında “Bayram” kod adıyla üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Sinan T. gözaltına alındı.

Hakkında 42 ayrı beyan bulunduğu öğrenilen ve FETÖ/PDY iltisaklı özel eğitim kurumlarında çalıştığı tespit edilen şüpheli, 18 Aralık 2025 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesinde yakalandı. Yaklaşık 9 yıldır firari durumda olan Sinan T.’nin uzun süredir güvenlik güçlerinin takibi altında olduğu belirtildi.

Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda 1 cep telefonu ile 2 SIM kart ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. Aramalarda başka bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

