9 yıl sonra yakalandı: FETÖ’nün “Bayram” kod adlı üst düzey sorumlusu gözaltında

FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, örgütün Edirne yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu belirlenen ve 9 yıldır firari olan “Bayram” kod adlı şüpheli yakalandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
9 yıl sonra yakalandı: FETÖ’nün “Bayram” kod adlı üst düzey sorumlusu gözaltında
Yayınlanma:

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun süredir aranan bir örgüt mensubu yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı operasyon sonucunda, örgütün Edirne yapılanmasında “Bayram” kod adıyla üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Sinan T. gözaltına alındı.

Hakkında 42 ayrı beyan bulunduğu öğrenilen ve FETÖ/PDY iltisaklı özel eğitim kurumlarında çalıştığı tespit edilen şüpheli, 18 Aralık 2025 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesinde yakalandı. Yaklaşık 9 yıldır firari durumda olan Sinan T.’nin uzun süredir güvenlik güçlerinin takibi altında olduğu belirtildi.

Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda 1 cep telefonu ile 2 SIM kart ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. Aramalarda başka bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak

Kocaeli’de düşen İHA ile ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptıKocaeli’de düşen İHA ile ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptıGündem
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemelerKonut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemelerEkonomi
Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür’den ilk açıklamaKahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür’den ilk açıklamaGündem
fetö
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Naci Görür’den ilk açıklama geldi...
İzmit'te kırsal alana İHA düştü
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu!
32 şehirde eş zamanlı ‘DEAŞ’ baskını!
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Euro kuru arttı, etiketler sil baştan değişiyor
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor? Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor?
Araç sahiplerinin gözü tabelada Araç sahiplerinin gözü tabelada
Hava sıcaklıkları yükseliyor mu? Hava sıcaklıkları yükseliyor mu?
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede! Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede!